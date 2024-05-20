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Амбіт® розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №10 - Запоріжжя (656430) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
340,00
Економія: -111,00 грн
229,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5), ампула (4)
279,18
Економія: -61,15 грн
218,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2), ампула (5)
284,23
Економія: -56,58 грн
227,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
310,99
Економія: -45,29 грн
265,70 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
320,00
Економія: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
304,99
Економія: -39,29 грн
265,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (13), ампула (9)
278,21
Економія: -8,21 грн
270,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), ампула (9)
282,96
Економія: -55,29 грн
227,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (2), ампула (1)
279,56
Економія: -52,32 грн
227,24 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
340,40
Економія: -72,00 грн
268,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
350,00
Економія: -93,00 грн
257,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2), ампула (6)
284,31
Економія: -57,19 грн
227,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2), ампула (6)
283,26
Економія: -55,90 грн
227,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), ампула (5)
284,69
Економія: -57,57 грн
227,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
284,77
Економія: -57,28 грн
227,49 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
320,00
Економія: -91,00 грн
229,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2), ампула (8)
280,26
Економія: -53,23 грн
227,03 грн