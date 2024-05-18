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911 Спрей для ніг "Теймурова" від запаху поту тм "911 Ваша служба порятунку" флакон 150 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (904212) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
72,97
Економія: -4,69 грн
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
79,49
Економія: -8,55 грн
70,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
75,31
Економія: -7,03 грн
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
77,91
Економія: -9,63 грн
68,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
72,44
Економія: -7,13 грн
65,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (3)
73,99
Економія: -8,68 грн
65,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
77,86
Економія: -9,58 грн
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
76,09
Економія: -7,81 грн
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
72,11
Економія: -6,80 грн
65,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
73,13
Економія: -8,63 грн
64,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
71,26
Економія: -3,36 грн
67,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
67,04
Економія: -4,04 грн
63,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (1)
73,43
Економія: -5,15 грн
68,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
71,57
Економія: -3,00 грн
68,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
73,67
Економія: -5,39 грн
68,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
74,46
Економія: -6,18 грн
68,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (4)
74,68
Економія: -6,40 грн
68,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
72,75
Економія: -4,75 грн
68,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
71,06
Економія: -2,50 грн
68,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (2)
71,90
Економія: -13,49 грн
58,41 грн