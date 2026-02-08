Харків
Про товар
Ціни
Кучику протект крем (Kuchiku protect cream)
Кучику протект крем (Kuchiku protect cream)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 127 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
201,70
Економія при броні:
-15,02 грн
186,68
грн
Забронювати
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
252,70
Економія при броні:
-12,82 грн
239,88
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
198,40
Економія при броні:
-2,00 грн
196,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.5 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-11,35 грн
219,45
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
220,50
Економія при броні:
-65,18 грн
155,32
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
225,00
Економія при броні:
-69,68 грн
155,32
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
171,75
Економія при броні:
-6,75 грн
165,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
248,34
Економія при броні:
-15,51 грн
232,83
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.4 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
213,70
Економія при броні:
-10,87 грн
202,83
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.4 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-11,35 грн
219,45
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
1.5 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-11,35 грн
219,45
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-11,35 грн
219,45
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-21,80 грн
209,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
213,70
Економія при броні:
-10,87 грн
202,83
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
1.8 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
225,00
Економія при броні:
-11,25 грн
213,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
252,70
Економія при броні:
-12,82 грн
239,88
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,00
Економія при броні:
-12,15 грн
230,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
1.9 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-11,35 грн
219,45
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.0 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
201,70
Економія при броні:
-10,27 грн
191,43
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.3 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
230,80
Економія при броні:
-21,80 грн
209,00
грн
Забронювати
Показати більше
