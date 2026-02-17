Чернігів
Про товар
Ціни
Кучику протект крем (Kuchiku protect cream)
Кучику протект крем (Kuchiku protect cream)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.3 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
248,00
Економія при броні:
-96,90 грн
151,10
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,10
Економія при броні:
-13,27 грн
232,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
235,90
Економія при броні:
-15,01 грн
220,89
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
188,00
Економія при броні:
-11,87 грн
176,13
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
248,00
Економія при броні:
-96,90 грн
151,10
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
173,51
Економія при броні:
-8,51 грн
165,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
246,12
Економія при броні:
-13,29 грн
232,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
255,76
Економія при броні:
-13,97 грн
241,79
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Миру, 194
2.9 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
242,68
Економія при броні:
-9,85 грн
232,83
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.2 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
249,94
Економія при броні:
-17,11 грн
232,83
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 25
4.3 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
238,74
Економія при броні:
-9,89 грн
228,85
грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березна, вул. Чернігівська, 48-А
35.6 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
223,20
Економія при броні:
-53,20 грн
170,00
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
36.8 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
243,00
Економія при броні:
-12,15 грн
230,85
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.4 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
248,00
Економія при броні:
-78,00 грн
170,00
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Шевченка Тараса, 61-А
65.2 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
198,40
Економія при броні:
-47,30 грн
151,10
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
192,56
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
104.5 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
198,40
Економія при броні:
-47,30 грн
151,10
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 78
113.7 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
248,00
Економія при броні:
-96,90 грн
151,10
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 64-Б
113.9 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
213,70
Економія при броні:
-10,87 грн
202,83
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
КУЧИКУ® ПРОТЕКТ ЗАХИСНИЙ КРЕМ З ОКСИДОМ ЦИНКУ крем туба 50 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
236,88
Економія при броні:
-9,02 грн
227,86
грн
