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АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ І РОЗМАРИН" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Запоріжжя (700248) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
36,27
Економія: -3,68 грн
32,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
33,75
Економія: -3,59 грн
30,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
37,62
Економія: -4,70 грн
32,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
37,80
Економія: -2,53 грн
35,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
39,17
Економія: -7,89 грн
31,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
35,30
Економія: -2,17 грн
33,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (4)
35,67
Економія: -4,35 грн
31,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
33,93
Економія: -4,42 грн
29,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (2)
34,46
Економія: -2,19 грн
32,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
32,17
Економія: -1,99 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
36,23
Економія: -3,64 грн
32,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (2)
31,87
Економія: -1,69 грн
30,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
37,96
Економія: -5,33 грн
32,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (2)
34,23
Економія: -3,09 грн
31,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (1)
35,90
Економія: -4,65 грн
31,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
33,40
Економія: -3,49 грн
29,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1)
32,91
Економія: -3,27 грн
29,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (2)
35,53
Економія: -3,53 грн
32,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (2)
31,45
Економія: -4,10 грн
27,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
34,11
Економія: -2,98 грн
31,13 грн