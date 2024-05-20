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АНТИСЕПТИЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ І РОЗМАРИН" серії "ДОКТОР БІОКОН" 50 мл - Одеса (700248) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
37,54
Економія: -6,31 грн
31,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
33,96
Економія: -3,40 грн
30,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
34,13
Економія: -4,49 грн
29,64 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (3)
35,22
Економія: -4,68 грн
30,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (2)
35,18
Економія: -3,96 грн
31,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
37,61
Економія: -6,38 грн
31,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
36,66
Економія: -5,40 грн
31,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
38,29
Економія: -5,66 грн
32,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
35,52
Економія: -3,65 грн
31,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (2)
33,34
Економія: -2,36 грн
30,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (2)
33,96
Економія: -3,69 грн
30,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
33,69
Економія: -2,41 грн
31,28 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2)
33,77
Економія: -2,05 грн
31,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
33,92
Економія: -3,37 грн
30,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (2)
36,96
Економія: -5,65 грн
31,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (2)
37,75
Економія: -6,52 грн
31,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 125/5
Всього: упаковка (1)
37,45
Економія: -2,77 грн
34,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (4)
37,16
Економія: -5,49 грн
31,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
36,48
Економія: -5,17 грн
31,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
35,90
Економія: -4,69 грн
31,21 грн