Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
383,90
Економія при броні: -42,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
367,12
Економія при броні: -18,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
328,00
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
328,00
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
373,58
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
381,80
Економія при броні: -53,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
404,25
Економія при броні: -105,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
393,55
Економія при броні: -107,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
394,14
Економія при броні: -95,86 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
393,40
Економія при броні: -95,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
404,49
Економія при броні: -51,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
394,50
Економія при броні: -41,35 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
328,00
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
328,00
Економія при броні: -31,40 грн