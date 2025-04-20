Львів (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
374,61
Економія при броні: -48,79 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
357,50
Економія при броні: -30,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
370,02
Економія при броні: -73,77 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
351,50
Економія при броні: -24,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
351,50
Економія при броні: -24,80 грн