Харків (адресу не вказано)
Доступно в 175 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
369,25
Економія при броні: -51,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн