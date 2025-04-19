Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
381,50
Економія при броні: -54,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
372,87
Економія при броні: -49,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
393,24
Економія при броні: -69,61 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
397,56
Економія при броні: -43,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
355,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
393,98
Економія при броні: -92,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
368,72
Економія при броні: -67,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Мемтек® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ