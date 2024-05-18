АНТИСЕПТИН СПРЕЙ ДЛЯ РУК ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ 50 мл - Харків (640725) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вальтера Академіка, 6-А
Аптека
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Всього: упаковка (14)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
В інших містах:
Магнолія
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чутове, вул. Полтавський Шлях, 106
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, пл. Успенська, 3