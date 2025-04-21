Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
454,59
Економія при броні: -24,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
451,50
Економія при броні: -57,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
495,69
Економія при броні: -26,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
455,90
Економія при броні: -61,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
449,37
Економія при броні: -19,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
447,08
Економія при броні: -17,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
455,90
Економія при броні: -61,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
455,70
Економія при броні: -61,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
452,82
Економія при броні: -22,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
450,49
Економія при броні: -20,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
227,90
Економія при броні: -30,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
451,14
Економія при броні: -21,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
229,56
Економія при броні: -14,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
438,40 грн