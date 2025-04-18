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Біфлай (Bifly)

Біфлай (Bifly)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 355 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
360,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
412,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
446,99
Економія при броні: -55,51 грн
391,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
463,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
461,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
379,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
448,59
Економія при броні: -67,95 грн
380,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
361,96 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
368,36 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
414,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
365,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
438,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
413,54 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
418,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
447,81
Економія при броні: -74,22 грн
373,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
414,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
412,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
422,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
427,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
БІФЛАЙ ЗАСІБ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ супозиторії контурна чарункова упаковка №10
Монфарм
417,70 грн
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