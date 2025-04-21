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Бандаж протигрижовий паховий двосторонній (Double-sided anti-hernia bandage)
Бандаж протигрижовий паховий двосторонній (Double-sided anti-hernia bandage)
Вінниця
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
110.8 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №2 №1
Віталі Орто
424,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
180.5 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
438,30
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
564,00
Економія при броні:
-121,16 грн
442,84
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Київ, шосе Харківське, 164
203.2 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
585,00
Економія при броні:
-123,66 грн
461,34
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
625,30
Економія при броні:
-145,02 грн
480,28
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
205.6 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
580,00
Економія при броні:
-122,65 грн
457,35
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
216.2 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
409,60
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
220.8 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №6 №1
Віталі Орто
391,90
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
423,90
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №2 №1
Віталі Орто
424,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
237.2 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
424,00
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 №1
Віталі Орто
491,70
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
549,50
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 13
258.7 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
438,30
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
262.3 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
549,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Широка, 34
268.8 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 №1
Віталі Орто
335,40
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
391,90
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
279.1 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
438,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїнець, вул. Левадна, 9
284.9 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
423,90
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
423,90
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Володимирець, вул. Чкалова, 4
294.8 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
335,40
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
356,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горохів, вул. Торгова, 5
302.2 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 №1
Віталі Орто
356,30
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
423,90
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
302.4 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
398,50
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 4
310.6 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
549,50
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
334.4 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
438,30
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №6 №1
Віталі Орто
438,30
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
349.2 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
517,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
350.9 км
БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №3 №1
Віталі Орто
423,90
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 №1
Віталі Орто
549,50
грн
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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 №1
Віталі Орто
549,50
грн
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