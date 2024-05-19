БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №6 обхват стегон 115-125 см, №1 - Харків (629813) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Житомирліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Рівнеліки
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Корець, пл. Київська, 11
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
Волиньфарм
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Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Еко аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом