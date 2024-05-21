Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі проти грижіБАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІЦіни в аптеках

БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 обхват стегон 105-115 см, №1 - Запоріжжя (629812) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
368,90
Економія: -93,52 грн
275,38 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Всього: упаковка (1)
363,58 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Всього: упаковка (1)
363,58 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Всього: упаковка (1)
363,58 грн
Полімед
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 9
Всього: упаковка (1)
504,95 грн
Аптека для економних
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Всього: упаковка (1)
503,20 грн
Аптека для економних
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
396,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
503,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (1)
261,50 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
483,20 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
503,20 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Всього: упаковка (4)
410,20 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Всього: упаковка (1)
403,10 грн
Житомирліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
425,54 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Всього: упаковка (1)
403,24 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
385,02 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
Всього: упаковка (1)
315,28 грн
Рівнеліки
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
362,28 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
334,92 грн
Волиньфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Всього: упаковка (1)
368,39 грн