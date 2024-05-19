БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №5 обхват стегон 105-115 см, №1 - Харків (629812) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 31
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Рецепти здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 10
Аптека для економних
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
Гала аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Житомирліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Полімед
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, перех. Олександрівський / Жуковського Василя, 7/36
Полімед
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
Полімед
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 43
Полімед
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 9
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 11
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 34
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Рівнеліки
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, пл. Культури, 15
Волиньфарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И