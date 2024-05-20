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БАНДАЖІ МЕДИЧНІ ЕЛАСТИЧНІ ПРОТИГРИЖОВІ ПАХОВІ ДВОСТОРОННІ артикул 23БП, №4 обхват стегон 95-105 см, №1 - Львів (629811) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
449,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
515,50
Економія: -110,76 грн
404,74 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
520,40
Економія: -111,82 грн
408,58 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
408,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (2)
408,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
449,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
449,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
449,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
408,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
341,70 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Всього: упаковка (1)
402,00 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
412,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
Всього: упаковка (1)
398,47 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
368,39 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
Всього: упаковка (1)
374,59 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 171-Б
Всього: упаковка (1)
378,58 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
398,47 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
391,79 грн