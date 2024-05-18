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Бинт марлевий медичний нестерильний Teta® 5 см х 10 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (877046) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (22)
6,24
Економія: -1,07 грн
5,17 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: упаковка (29)
5,94
Економія: -0,77 грн
5,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
6,10
Економія: -0,93 грн
5,17 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (108)
6,24
Економія: -1,07 грн
5,17 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (39)
6,50
Економія: -1,33 грн
5,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (20)
6,99
Економія: -0,11 грн
6,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (20)
6,96
Економія: -0,06 грн
6,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (14)
6,95
Економія: -0,02 грн
6,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (43)
6,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (4)
6,91 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 182
Всього: упаковка (8)
7,00 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, просп. Перемоги, 16
Всього: упаковка (13)
6,99
Економія: -0,10 грн
6,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (21)
6,95 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
Всього: упаковка (24)
6,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (16)
6,94 грн
Здорова родина
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Зачинено
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
Всього: упаковка (15)
6,99 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (12)
6,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (20)
7,00
Економія: -0,12 грн
6,88 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (79)
6,95
Економія: -0,09 грн
6,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 9/3
Всього: упаковка (7)
6,98
Економія: -0,01 грн
6,97 грн