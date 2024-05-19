БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм МОЯ АПТЕЧКА 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харків (632037) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Всього: упаковка (25)
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Всього: упаковка (16)
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Всього: упаковка (38)
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Харків, просп. Науки, 38
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Всього: упаковка (24)
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Всього: упаковка (18)
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Всього: упаковка (27)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Всього: упаковка (38)
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Всього: упаковка (6)
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Харків, просп. Байрона, 183
Ощад аптека
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Аптека бам
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (39)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Всього: упаковка (47)
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Харків, вул. Бекетова, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (20)
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