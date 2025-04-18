Зубна щітка електрична Орал-бі кідс (Electric toothbrush Oral-B kids)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
11.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2KX типа 3710 №1
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізюм, вул. Соборна, 33/3
115.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
145.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
190.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2KX типа 3710 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
191.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2KX типа 3710 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9
213.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, перех. Володимирський / Садова, 54/2-Б
232.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Шевченка Тараса, 81
256.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
256.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
270.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2KX типа 3710 №1
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K тип 3710 №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
402.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ЕЛЕКТРИЧНА "ORAL-B KIDS" D100.413.2K типа 3710 №1