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БАТОНЧИК З АРАХІСОМ, НУГОЮ ТА КАРАМЕЛЛЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" Roko-choko 50 г, №1 - Одеса (637702) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
12,30
Економія: -0,58 грн
11,72 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Пшенична, 16
Всього: упаковка (5)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (6)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (5)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (8)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (5)
23,00
Економія: -7,55 грн
15,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (8)
23,00
Економія: -7,29 грн
15,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (7)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
15,00
Економія: -0,82 грн
14,18 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (4)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (2)
23,00
Економія: -7,29 грн
15,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (35)
15,00
Економія: -1,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (10)
23,00
Економія: -6,46 грн
16,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (6)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (1)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (5)
20,00
Економія: -6,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 26
Всього: упаковка (2)
20,00
Економія: -4,67 грн
15,33 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (8)
23,00
Економія: -9,07 грн
13,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (8)
20,00
Економія: -5,82 грн
14,18 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
Всього: упаковка (9)
20,00
Економія: -6,07 грн
13,93 грн