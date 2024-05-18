Всі аптеки України
Дитяче харчуванняІнше дитяче харчуванняПечивоПечиво/бісквіти злаковіGERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "БАНАН ТА ЯБЛУКО"Ціни в аптеках

GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "БАНАН ТА ЯБЛУКО" 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (664153) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (2)
33,71 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (4)
33,84 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 31/1
Всього: упаковка (1)
33,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, вул. Бугайченко, 23
Всього: упаковка (1)
33,74 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: упаковка (1)
33,76 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Семенівка, вул. Незалежності, 52-А
Всього: упаковка (1)
33,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
33,67 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
33,94 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
33,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
33,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Новгород-Сіверський, вул. Базарна, 1-А
Всього: упаковка (1)
33,95 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (5)
38,70
Економія: -0,30 грн
38,40 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Зарічне, вул. Фестивальна, 21-А
Всього: упаковка (6)
38,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Луцьк, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
33,61 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
Всього: упаковка (9)
39,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
37,39 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (8)
39,08
Економія: -0,36 грн
38,72 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Стрий, вул. Олесницького, 1
Всього: упаковка (10)
38,40
Економія: -0,16 грн
38,24 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Трускавець, вул. Скоропадського, 14
Всього: упаковка (5)
38,70 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
Всього: упаковка (13)
38,46 грн