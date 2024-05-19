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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ЧОРНИЦЯ ТА ЧОРНА СМОРОДИНА" 25 г, №1 - Львів (645273) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
41,24
Економія: -2,64 грн
38,60 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (2)
37,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
40,54
Економія: -3,33 грн
37,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
34,65
Економія: -1,53 грн
33,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
40,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
40,82
Економія: -3,53 грн
37,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (3)
35,10
Економія: -1,33 грн
33,77 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (5)
40,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4)
40,37
Економія: -3,39 грн
36,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (4)
40,31
Економія: -3,33 грн
36,98 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Городоцька, 181
Всього: упаковка (5)
38,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (3)
41,19
Економія: -2,59 грн
38,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
39,88
Економія: -2,90 грн
36,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (11)
40,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (6)
39,04
Економія: -0,08 грн
38,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (5)
35,04
Економія: -1,92 грн
33,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (6)
34,50
Економія: -1,38 грн
33,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
Всього: упаковка (4)
40,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (1)
40,50 грн