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GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО" 25 г, №1 - Запоріжжя (645269) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
33,91 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (2)
36,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1)
34,06 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (3)
34,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
38,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (3)
34,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (3)
34,43 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
35,94 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
34,77
Економія: -1,65 грн
33,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
42,29 грн