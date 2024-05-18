Всі аптеки України
Дитяче харчуванняІнше дитяче харчуванняПечивоПечиво/бісквіти злаковіGERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО"Ціни в аптеках

GERBER ФРУКТОВО-ЗЛАКОВИЙ БАТОНЧИК "ВИНОГРАД ТА ЯБЛУКО" 25 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (645269) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
33,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
40,42
Економія: -3,18 грн
37,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (4)
38,62 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
38,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
34,43 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
40,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (1)
34,43 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
24,21
Економія: -1,53 грн
22,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
36,48 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
40,06
Економія: -2,85 грн
37,21 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
38,66 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (4)
34,43 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (2)
40,50 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (2)
34,43 грн