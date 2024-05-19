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АНГІФІЛІПТ "TABULA VITA" спрей 30 мл - Львів (826333) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (4)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 58
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Під Дубом, 4
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 96
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Залізнична, 21
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 76
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (6)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тарнавського, 104-Б
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Опришківська, 6/8
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (2)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Панча Петра, 18-В
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Замарстинівська, 127
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 173
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: упаковка (1)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (4)
70,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куровця Івана-Теодозія, 10
Всього: упаковка (1)
70,00 грн