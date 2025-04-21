Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
762,13
Економія при броні: -150,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
498,77
Економія при броні: -19,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
725,10
Економія при броні: -111,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
725,10
Економія при броні: -111,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
756,76
Економія при броні: -145,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
757,85
Економія при броні: -140,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
725,10
Економія при броні: -111,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
774,32
Економія при броні: -197,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
642,00
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
510,26
Економія при броні: -28,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт