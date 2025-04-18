Київ (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
725,10
Економія при броні: -80,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
725,10
Економія при броні: -80,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
762,86
Економія при броні: -100,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
4.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
5.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
760,90
Економія при броні: -55,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голосіївська, 13
5.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
6.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
6.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 1
6.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт