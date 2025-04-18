Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
750,33
Економія при броні: -28,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
766,81
Економія при броні: -45,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
762,34
Економія при броні: -39,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
5.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
747,63
Економія при броні: -85,29 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 136-К
6.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 105
9.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 35
14.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека твого міста
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Пісочин, вул. Квартальна, 14
11.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
14.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Зміїв, вул. Залізнична, 115-А
33.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
128.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 16
129.5 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт