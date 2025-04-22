Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 8
65.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Десна, вул. Франка Івана, 46
72.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
725,10
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 89-Б
117.7 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Радунська, 7
118.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
119.2 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 9
119.3 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 17
120.9 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 9
121.8 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ІНДОЛ ЛОНГ капсули №30
Фармпродукт
776,28
Економія при броні: -52,54 грн