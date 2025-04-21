Київ
Батончик-мюслі Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)

Батончик-мюслі Роко-чоко (Muesli-bar Roco-choco)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Предславинська, 9
402.9 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ З КУРАГОЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Економія при броні: -4,06 грн
11,64 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
404.1 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ З КУРАГОЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Економія при броні: -4,06 грн
11,64 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
406.8 км
БАТОНЧИК-МЮСЛІ З КУРАГОЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю "ROCO CHOKO" 40 г №1
Риф
15,70
Економія при броні: -4,06 грн
11,64 грн
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