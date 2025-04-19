Пов'язка пластирна 2B (Bandage plaster 2B)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
54,92
Економія при броні: -16,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
47,22
Економія при броні: -3,18 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
62,03
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
45,87
Економія при броні: -2,00 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
54,22
Економія при броні: -2,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
4.1 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Пасічна, 70
4.2 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
60,89
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
59,91
Економія при броні: -19,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 92
6.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
22.1 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 15 см №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Жидачів, пл. Свободи, 8
50.9 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1