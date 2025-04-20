Пов'язка пластирна 2B (Bandage plaster 2B)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
22,81
Економія при броні: -0,79 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
24,51
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
24,81
Економія при броні: -1,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
29,25
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
46,71
Економія при броні: -15,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
51,57
Економія при броні: -3,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 5 х 7,5 см №1
Honnes Saglik ve Endustriyel Urunleri AS
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
31,83
Економія при броні: -0,99 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
31,83
Економія при броні: -0,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
46,43
Економія при броні: -2,47 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
54,68
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
53,13
Економія при броні: -17,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
23,45
Економія при броні: -1,48 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
25,19
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 15 см №1
19,12
Економія при броні: -0,78 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
22,91
Економія при броні: -0,88 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
35,60
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
36,07
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
5.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 15 см №1
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 15 см №1