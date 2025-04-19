Пов'язка пластирна 2B (Bandage plaster 2B)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
59,42
Економія при броні: -20,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
60,68
Економія при броні: -2,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
24,92
Економія при броні: -1,27 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
60,73
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
25,45
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
24,99
Економія при броні: -1,37 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
60,89
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
4.3 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
53,57
Економія при броні: -3,67 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 15 см №1
35,09
Економія при броні: -10,91 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
45,90
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
53,79
Економія при броні: -16,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
54,22
Економія при броні: -17,01 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
56,41
Економія при броні: -18,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
46,49
Економія при броні: -15,74 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
36,31
Економія при броні: -1,83 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
54,65
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 10 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 15 см №1
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 25 см №1
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
59,86
Економія при броні: -19,46 грн
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
45,41
Економія при броні: -1,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
60,58
Економія при броні: -20,18 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
4.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
46,61
Економія при броні: -14,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 20 см №1
45,50
Економія при броні: -13,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
ПОВ'ЯЗКА 2B ДЛЯ РАН ПЛАСТИРНА СТЕРИЛЬНА 9 х 30 см №1
60,33
Економія при броні: -2,50 грн