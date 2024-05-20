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БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МАЛИНА + ГЛІЦИНІЯ" ГЛАЗУРОВАНИЙ 25 г, №1 - Львів (578180) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (9)
11,90 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
Всього: упаковка (12)
11,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (4)
11,90 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
11,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (13)
11,90
Економія: -0,07 грн
11,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (4)
11,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
Всього: упаковка (11)
11,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
Всього: упаковка (4)
11,74 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-А
Всього: упаковка (1)
11,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Войнилів, вул. Шевченка Тараса, 110
Всього: упаковка (10)
11,76 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 4
Всього: упаковка (8)
11,75
Економія: -0,04 грн
11,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Героїв України, 8
Всього: упаковка (4)
11,90 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (7)
11,88
Економія: -0,19 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Грушевського Михайла, 99-А
Всього: упаковка (7)
11,72 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
Всього: упаковка (9)
11,81
Економія: -0,10 грн
11,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 13
Всього: упаковка (3)
11,88 грн
Зелена аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, вул. Коновальця, 4
Всього: упаковка (1)
11,85
Економія: -0,17 грн
11,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 11-А
Всього: упаковка (14)
11,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Шкільна, 4
Всього: упаковка (9)
11,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (23)
11,76 грн