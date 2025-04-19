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Катетер Фолея трьохходовий Софтсімпластик (Foley catheter three-way Softsimplastic)
Катетер Фолея трьохходовий Софтсімпластик (Foley catheter three-way Softsimplastic)
Одеса
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
642,00
Економія при броні:
-62,00 грн
580,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
368.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
686,00
Економія при броні:
-106,00 грн
580,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
642,00
Економія при броні:
-67,00 грн
575,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
642,00
Економія при броні:
-62,00 грн
580,00
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
390.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
484,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
506.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
681,67
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 59
616.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
567,35
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
619.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
555,55
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 26
636.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
539,80
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 20
674.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
702,50
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 56
257.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
347.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-х ХОДОВИЙ SoftSimplastic ДЮФОР Ch 22 №1
Teleflex Medical Sdn. Bhd
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