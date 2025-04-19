Глюкометр Біонайм райтест (Glucometer Bionime rightest)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1075,76
Економія при броні: -48,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1094,44
Економія при броні: -67,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
926,08
Економія при броні: -63,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1089,90
Економія при броні: -63,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1087,01
Економія при броні: -60,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1090,93
Економія при броні: -64,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1085,46
Економія при броні: -58,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1043,32
Економія при броні: -57,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1102,90
Економія при броні: -76,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
1021,52
Економія при броні: -35,47 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ BIONIME RIGHTEST ELSA №1
Bionime Corporation