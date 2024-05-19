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АПІ-НОРМ НЕО ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ супозиторії ректальні, №5 - Львів (619242) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (5)
649,65 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
642,80
Економія: -67,85 грн
574,95 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
662,92
Економія: -3,65 грн
659,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
579,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
579,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
564,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
579,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
724,99
Економія: -148,77 грн
576,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
649,65 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
579,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
579,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
579,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
753,99
Економія: -177,77 грн
576,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
579,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (13)
790,99
Економія: -214,77 грн
576,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
579,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
579,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
639,85
Економія: -70,54 грн
569,31 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (5)
893,70
Економія: -320,30 грн
573,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (84)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
579,70 грн