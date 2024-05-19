АПІ-НОРМ НЕО ЗАСОБИ ГІГІЄНІЧНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ супозиторії ректальні, №5 - Львів (619242) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 90 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека сальве
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
D.s.
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (84)
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (84)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Подорожник
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Всього: упаковка (84)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Наявність на 2024-05-21 - 16:00