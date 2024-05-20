Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів) суспензія для підшкірного введення 10000 ТО/мл флакон B 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №1, №1 - Одеса (814680) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Техмедсервіс
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Гоголя, 14
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 30 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
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