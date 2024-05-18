Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів) суспензія для підшкірного введення 10000 ТО/мл флакон B 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №1, №1 - Харків (814680) Лікарський препарат - ціни
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