Горлоспас актив для дітей (Gorlospas active for children)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
189,80
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
189,80
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ ДЛЯ ДІТЕЙ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,60 грн