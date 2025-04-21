Горлоспас актив (Gorlospas active)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,05
Економія при броні: -9,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,53
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -22,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -22,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
179,95
Економія при броні: -7,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
179,04
Економія при броні: -6,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,10
Економія при броні: -22,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,10
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,22
Економія при броні: -8,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
158,40
Економія при броні: -7,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,69
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
160,48
Економія при броні: -10,23 грн