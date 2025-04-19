Горлоспас актив (Gorlospas active)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
162,00
Економія при броні: -10,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
156,13
Економія при броні: -5,88 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,55
Економія при броні: -6,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
184,11
Економія при броні: -11,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
166,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
178,90
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
158,10
Економія при броні: -6,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
181,29
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,66
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,91
Економія при броні: -8,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,07
Економія при броні: -6,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,10 грн