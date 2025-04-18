Горлоспас актив (Gorlospas active)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 683 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,99
Економія при броні: -22,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
176,10
Економія при броні: -24,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
203,00
Економія при броні: -63,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
160,97
Економія при броні: -9,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
203,00
Економія при броні: -63,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
181,91
Економія при броні: -9,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -21,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,43
Економія при броні: -7,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
162,09
Економія при броні: -10,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
188,70
Економія при броні: -47,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,49
Економія при броні: -7,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -21,80 грн