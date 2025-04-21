Горлоспас актив (Gorlospas active)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,78
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
163,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,05
Економія при броні: -9,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
180,77
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
156,46
Економія при броні: -5,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
166,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
158,33
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
162,15
Економія при броні: -11,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
161,97
Економія при броні: -10,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,74
Економія при броні: -9,49 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,10
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
166,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
163,00
Економія при броні: -34,00 грн