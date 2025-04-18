Горлоспас актив (Gorlospas active)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,17
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,73
Економія при броні: -6,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -22,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -22,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -22,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
179,33
Економія при броні: -7,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,83
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
166,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми