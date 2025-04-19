Горлоспас актив (Gorlospas active)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,40
Економія при броні: -7,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
161,17
Економія при броні: -10,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
166,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
184,76
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,71
Економія при броні: -10,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,22
Економія при броні: -10,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,62
Економія при броні: -9,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
181,96
Економія при броні: -9,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
182,13
Економія при броні: -9,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
184,89
Економія при броні: -12,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
156,58
Економія при броні: -5,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,49
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,12
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,98
Економія при броні: -7,73 грн