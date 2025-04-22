Горлоспас актив (Gorlospas active)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -23,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -23,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
161,30
Економія при броні: -10,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
184,25
Економія при броні: -12,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
166,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
158,53
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,20
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
159,08
Економія при броні: -5,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
183,10
Економія при броні: -10,96 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
157,12
Економія при броні: -6,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -23,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ГОРЛОСПАС® АКТИВ 45 мл №1
Георг Біосистеми
173,30
Економія при броні: -23,40 грн