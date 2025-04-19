Віс глік нео (Vis glik neo)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
635,63
Економія при броні: -112,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
618,17
Економія при броні: -110,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
621,25
Економія при броні: -113,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
627,41
Економія при броні: -101,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
619,96
Економія при броні: -94,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
596,50
Економія при броні: -89,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
629,37
Економія при броні: -103,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
616,42
Економія при броні: -90,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
ВІС ГЛІК НЕО краплі очні 10 мл №1
ОПКО Хелс
504,70 грн